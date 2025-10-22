Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in La Crucecita, Mexiko

5 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 684 m²
Located in Sector O, Huatulco. Dreaming of having your own piece of paradise, Casas Huazaacá…
$463,000
Haus 2 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 2 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 3 396 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$426,000
Haus 3 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 4 716 m²
Do you dream of owning an affordable, free standing, single family home that is close to eve…
$474,000
Villa in La Crucecita, Mexiko
Villa
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 8 665 m²
Perched on a stunning cliffside, this exquisite oceanfront villa in Mirador Chahué, Huatulco…
$1,90M
Haus 3 Schlafzimmer in La Crucecita, Mexiko
Haus 3 Schlafzimmer
La Crucecita, Mexiko
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 2 843 m²
Discover the epitome of luxury living at Delonix Single Family Homes, a gated community in t…
$395,000
