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Wohnkomplex Oceanfront villa by Radisson Resort Maldives

Malediven
von
$450,000
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ID: 35111
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Malediven

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Ocean Front Villa im Hotelkomplex Radisson Resort der Kategorie Upscale befindet sich auf der ersten Linie des Ozeans, unter Lagunen mit kristallklarem Wasser.

Jede Einheit hat einen Blick, mit einem direkten Blick auf das Meer und Sonnenuntergänge.

25 Minuten mit dem Speedboat von Male International Flughafen

Leasehold 50 + 49 Jahre alt

Projektmerkmale:

• 97 Hotelzimmer von 34 m2

• 41 Villen mit Meerblick

• 2 Konferenzsäle und Konferenzraum — Gesamtfläche 170 m2

• Unterhaltung und kommerzielle Infrastruktur — über 2.000 m2

• Die Kosten der Hoteleinheiten ab 249.000 €

• Die Kosten der Villen beginnen ab 450.000 €

Infrastruktur:

Das Hotel kombiniert modernen Stil und komplette Resort-Infrastruktur:

• Panorama-Restaurant und Meerblick Terrasse

• Lobbybar und Coworking-Bereich

• Kino und Medienraum

• Boutique und Showroom lokaler Marken

• Kinderspielzimmer

• Fitnesscenter und Yogabereich im Freien

• SPA-Komplex und Entspannungsterrasse

• Spielbereich und Aufenthaltsräume

• Floating Restaurant über dem Wasser

• Floating SPA Complex

• Konferenzräume und Tagungsraum

Umwelt:

Schneeweiße Strände, Korallenlagunen und klare türkisfarbene Gewässer. In der Nähe gibt es Top-Surfspots, Mangroven und Schnorchel- und Tauchbereiche. Ein Insel-Ökosystem mit Meeresschildkröten und tropischer Fauna.

Investitionsprojekt eines Hotels in den Malediven: eine detaillierte Analyse Hier ist ein Angebot, in ein gehobenes Hotel im Bau in den Malediven unter der Leitung einer internationalen Lifestyle-Marke zu investieren. Das Projekt wird von einem Unternehmen mit einer signifikanten (80-jährigen) Erfahrung in der Entwicklung umgesetzt.

Hier sind die wichtigsten Aspekte, die hervorzuheben sind.

ANHANG Die Essenz des Vorschlags ist das Format: geteiltes Eigentum an dem Hotel - private Investoren können Mitbesitzer der Anlage werden. - Segment: gehoben (das durchschnittliche Preissegment zwischen Budget und Luxus). - Lage: Tulusdu Island, in der Nähe des wichtigsten internationalen Flughafens von Malediven (Velana), der eine hohe Zugänglichkeit für den Transport bietet. - Management: internationale Marke Nr. 1 im Segment der Lifestyle-Hotels, die die Standards von Service und Marketing garantiert.

2. Warum Malediven ein vielversprechender Markt ist - Tourismuswachstum: In den letzten 10 Jahren hat sich der touristische Fluss um 7,5 % jährlich erhöht. Im Jahr 2022 kehrte das Land zu schlüssellosen Indikatoren zurück. Der Tourismus macht etwa 30 % des BIP des Landes aus. - Premium-Publikum: Die meisten Gäste sind gut – ab Touristen aus G20 Ländern, der durchschnittliche Check ist $512 pro Tag. - Limitierte Versorgung: nur 185 der 1,190 Inseln sind bewohnt, der Bau neuer Hotels ist streng geregelt, was den Wettbewerb begrenzt.

3. Die Vorteile des Projekts sind eine einzigartige Nische: Es gibt fast keine gehobenen Hotels in den Malediven, und die meisten neuen Einrichtungen sind Luxus. Dies schafft einen Mangel an Angebot für ein Publikum bereit, $200-350 pro Nacht zu zahlen. - Tulusdu Lage: - 30 Minuten mit dem Schnellboot vom Flughafen (Einsparungen auf Transfers bis zu $700 im Vergleich zu Remote Atolls). - Weltklasse-Surfen (Cokes und Hühner sind berühmte Spots). - Tauchen und Hai beobachten direkt vor dem Hotel. - Eine bewohnte Insel mit fertigen Infrastrukturen (Stromnetze, Wasser, Personalhaus), die die Betriebskosten um 40% reduziert. - Internationales Management: Die Kettenmarke stellt sicher, dass die Belegungsraten 18-25% höher sind und die durchschnittliche Rate 30-40% höher ist als die nicht-ketten Hotels.

4. Wirtschaftliche Indikatoren - Mietertrag: angegeben 12-14% pro Jahr. - Hohe Belegung: das gehobene Segment führt in Bezug auf Belegung (72% gegenüber 65% für Luxus und 58% für Budgethotels). - RevPAR (Revenue pro Zimmer): Die Malediven haben höhere Einnahmen als die Seychellen, Kanarische Inseln und Karibik ($310 gegen $205, $145 und $230).

5. Investitionsgarantien und Rechtsrahmen - Gesetzgebung: basierend auf dem britischen System, weltweit anerkannt. - Investitionsschutz: internationale Vereinbarungen (z.B. ICSID) und eine separate Rechtsordnung für Unternehmen. - Eigentumsform: der Investor erhält einen Anteil an dem Grundstück mit Leasing, die Leasingvereinbarung wird vom Staat registriert und genehmigt.

6. Wettbewerbsfähigkeit und große Spieler - Hilton, Marriott, Four Seasons, Aman Resorts, etc. sind bereits auf dem Markt. Chinesische und arabische Unternehmen investieren in die Entwicklung der Malediven (mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar allein im Bau).

7. Zielgruppe und Nachfrage - Mehr als 40% der Touristen suchen nach gehobenen Angeboten (tägliche Budget von $200-350). - Der durchschnittliche Aufenthalt beträgt 7,9 Nächte (höher als in den VAE oder der Türkei).

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