Neubauten zum Verkauf in Malé

Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Malé, Malediven
von
$451,892
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
For investors: Guaranteed 10% annual return! Buyback guarantee! Direct participation in a project with guaranteed dollar income in a completely new niche of the Maldives tourism market with maximum demand and no competition. Investment terms: Rental ROI up to 18% Hotel management r…
