Wohneigentum Safrāns

kekavas pagasts, Lettland

von €560

Kapitulation vor: 2016

MODERNE WOHNUNGEN UND EINE GRÜNE, HARMONIOUS UMWELT IN DER STADT. DAS NEUE PROJEKT WIEDERHERSTELLT - EIN ORT, AN DEM TRÄUME auftauchen! Volles Finish Die Apartments in den neuen Projekten sind mit Vollveredelung und Küchenausstattung ausgestattet. Ihr neues Zuhause ist bereit, Sie kennenzulernen! Für Ihre Bequemlichkeit ist das neue Projekt mit einer oberirdischen und einer Tiefgarage ausgestattet. Neue Projekte Jaunlazdi hat eine angenehme und komfortable Umgebung für junge Familien, in der der Spielplatz für ältere Großeltern zum lauten Lachen von Kindern und zu friedlichen Momenten der Ruhe wird. Eine Radtour auf beleuchteten Straßen auf dem Feld oder ein Glücksspiel mit Freunden im Basketball - Jaunlazdus neues Projekt bietet Ihnen die Möglichkeit für sportliche Aktivitäten direkt zu Hause. Jedes neue Gebäude ist geplant, da die Apartments über einen Abstellraum verfügen, den Sie als Fahrradschuppen nutzen, einen eingebauten Schrank installieren oder andere Anforderungen erfüllen können. In den Apartments der neuen Projekte können Sie Ihren Morgenkaffee und das Sonnenbaden auf der Terrasse an der frischen Luft genießen, um die Augen mit der angenehmen Naturlandschaft zu sehen. Jedes neue Gebäude im Dorf Jaunlazdu ist größer mit einem Aufzug, der das Bewegen von Kinderwagen, Fahrrädern und verschiedenen Haushaltsgegenständen erleichtert. Wenn Sie das Dorf Jaunlazdi betreten, haben Sie das Gefühl, einen besonderen Ort erreicht zu haben. Der umschließende Zaun trennt das Haus vom Trubel der Außenwelt und macht die Umwelt sicherer.