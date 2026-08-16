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Häuser in Kraslavas novads, Lettland

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Haus in Kaplavas pagasts, Lettland
Haus
Kaplavas pagasts, Lettland
Fläche 1 591 m²
$410,445
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Tribus Realty
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Haus 6 zimmer in Kraslau, Lettland
Haus 6 zimmer
Kraslau, Lettland
Zimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
House for sale in a quiet part of Dzintari, to the sea and concert hall Dzintari 15 minutes …
$441,259
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Immobilienangaben in Kraslavas novads, Lettland

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