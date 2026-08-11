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Gewerbeimmobilien in Kekavas novads, Lettland

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Kekavas pagasts
4
4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Kekavas pagasts, Lettland
Gewerbefläche
Kekavas pagasts, Lettland
Zu verkaufen Grundstück in Valdlauči für Privat-, Gewerbe-, Wohnungsbau, Büros, Lagerhallen …
$1,05M
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Metropolis Riga
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Gewerbefläche in Kekavas pagasts, Lettland
Gewerbefläche
Kekavas pagasts, Lettland
Wir verkaufen ein Grundstück von 3,5 Hektar in der Nähe von Riga, Valdlauči für Produktion, …
$2,88M
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Metropolis Riga
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Produktion 2 230 m² in Krogsils, Lettland
Produktion 2 230 m²
Krogsils, Lettland
Fläche 2 230 m²
$815,179
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 7 194 m² in Kekavas pagasts, Lettland
Gewerbefläche 7 194 m²
Kekavas pagasts, Lettland
Fläche 7 194 m²
Etagenzahl 2
Aktuelles Einkaufszentrum & quot; Talava & quot; in einem dicht besiedelten Rastgebiet von R…
$6,82M
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