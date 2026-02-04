  1. Realting.com
  2. Kasachstan
  3. Talgar District
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Talgar District, Kasachstan

Gebiet Almaty
5
Hüttendorf Komfort - 86
Hüttendorf Komfort - 86
Jibek joly, Kasachstan
von
$56,074
Etagenzahl 2
Modernes zweistöckiges Ferienhaus mit verschiedenen klassischen Layouts und einer Gesamtfläche von 86 m². 1 - Etage: Eingangshalle, Bad, Küche und Wohnzimmer. 2. Stock: 3 Schlafzimmer und Badezimmer. Das Haus ist warm und erdbebensicher. Durch den Kauf eines solchen Ferienhauses …
Bauherr
Там Курылыс
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Prestizh - 199
Hüttendorf Prestizh - 199
Jibek joly, Kasachstan
von
$73,140
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
< p > Modernes komfortables Haus — auf einfache Weise mit drei Schlafzimmern im zweiten Stock und einem Wohnzimmer mit Küche im ersten Stock. < p > Die Technologie für den Bau von Schaumstoffkabinen ist besonders beliebt in Deutschland, den Niederlanden und den skandinavischen Ländern, in de…
Bauherr
Там Курылыс
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Milan
Jibek joly, Kasachstan
von
$29,256
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
< p > Vorteile für andere Wohnungen: < ul > < li > Funktionelle und ergonomische Anordnung der Wohnung; < li > Das Vorhandensein eines Schlafzimmers, eines Wohnzimmers eines Studios; < li > Alle zentralen technischen Mitteilungen; < li > Kostenlose Transportwege 25 Minuten vom Stadtzentrum e…
Bauherr
Там Курылыс
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Valdek
Hüttendorf Valdek
Jibek joly, Kasachstan
von
$19,504
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
< p > Vorteile für andere Wohnungen: < ul > < li > Funktionelle und ergonomische Anordnung der Wohnung; < li > Das Vorhandensein eines Schlafzimmers, eines Wohnzimmers des Studios; < li > Alle zentralen technischen Mitteilungen; < li > Kostenlose Transportwege 25 Minuten vom Stadtzentrum ent…
Bauherr
Там Курылыс
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Stil - 100 126
Hüttendorf Stil - 100 126
Jibek joly, Kasachstan
von
$57,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Beschreibung: "STIL" — ein modernes, komfortables und einfaches Haus mit drei Schlafzimmern im zweiten Stock und einem Wohnzimmer mit Küche im ersten Stock. Die Häuser für dieses Projekt sind warm und erdbebensicher. Durch den Kauf eines solchen Hauses werden Sie auch Eigentümer der Websi…
Bauherr
Там Курылыс
Eine Anfrage stellen
