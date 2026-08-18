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Penthäuser in Emilia-Romagna, Italien

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Penthouse in Casalgrande, Italien
Penthouse
Casalgrande, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 7/7
Wir bieten zum Verkauf ein stilvolles und komplett renoviertes Penthouse von 47 Quadratmeter…
$244,589
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