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Wohnquartier Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

Jerusalem, Israel
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ID: 39834
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Guter Deal mit viel Potenzial zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Katamonim Gartenboden 5 Stück 2 Badezimmer 3 WC Große Elternsuite 113 m2 80m2 Garten mit exklusivem Genuss (nicht auf dem Tab) Möglichkeit, die Wohnung von 40m2 mit Genehmigung zu vergrößern 50% des Gebäudes haben für ein Tama38/2-Projekt unterschrieben und der Entwickler schlägt nicht eine, sondern 2 Wohnungen von 100m2 + Terrasse + Parkplatz + Keller vor! Miete bei 8.000sh / Monat Preis: 3.590.000sh

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Jerusalem, Israel
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