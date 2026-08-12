  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre 1 ere ligne de mer

Wohnquartier A vendre 1 ere ligne de mer

Tel-Aviv, Israel
von
$14,99M
;
Wohnquartier A vendre 1 ere ligne de mer
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39814
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 121

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ZUM VERKAUF Betreten Sie eine Welt des unvergleichlichen Luxus mit dieser herrlichen 5-Zimmer-Wohnung in einem exklusiven Turm am Meer. Dieses einzigartige Anwesen kombiniert riesige Wohnräume, High-End-Oberflächen und atemberaubende Ausblicke und bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Eleganz. Mit 3 geräumigen Elternsuiten, einem privaten Garten mit Whirlpool und erstklassigen Annehmlichkeiten stellt diese Wohnung den Höhepunkt der Raffinesse in Tel Aviv dar. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Eigentümer dieser außergewöhnlichen Residenz zu werden. Gebäudeausrüstung: • Sicherheit 24/7 • Sporthalle • Schwimmbad Details der Wohnung: • 5 Stück • 3 Elternsuiten • 3. Stock mit Aufzug • 520 m2 insgesamt • Die Wohnung ist 300 m2 + ein Garten von 220 m2 mit Jacuzzi • Geräumige Zimmer • High-End-Oberflächen mit höchsten Standards • 2 Parkplätze mit direktem Zugang zur Wohnung • Voll ausgestattet

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Israel
von
$1,96M
Wohnviertel Avec terrasse calme proche de la rue shenkin a ne pas manquer bien agence clair spacieux renove ideal grande famille
Tel-Aviv, Israel
von
$2,50M
Wohnviertel Givat mordechai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$949,050
Wohnviertel Lev hair 2 pieces rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rischon LeZion, Israel
von
$1,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre 1 ere ligne de mer
Tel-Aviv, Israel
von
$14,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Wohnviertel 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
In einem neuen Gebäude des Stehens, 3 Zimmer-Wohnung 78m2 Wohnfläche mit Privatparkplatz. Lieferung in 2 Monaten! Zu erfassen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cottage situe au centre
Wohnviertel Cottage situe au centre
Wohnviertel Cottage situe au centre
Wohnviertel Cottage situe au centre
Wohnviertel Cottage situe au centre
Alle anzeigen Wohnviertel Cottage situe au centre
Wohnviertel Cottage situe au centre
Aschkelon, Israel
von
$662,670
Cottage 4.5 Zimmer im Zentrum, auf 2 Etagen mit Garten vorne und hinten. 120 m2 Wohnfläche + Garten 50 m2 + Garten von 40 m2 + Terrasse von 20 m2. Sehr gut
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Wohnviertel A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,83M
FOR SALE – Dizengoff Street, zwischen Gordon und Frishman, Tel Aviv Außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, zwischen zwei der bedeutendsten Straßen der Stadt. Das Hotel liegt in einem komplett renovierten Gebäude nach Tama 38, diese neue, helle und gut gestaltete Wohnung bietet eine s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen