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Wohnquartier Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout

Bat Yam, Israel
von
$2,45M
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ID: 37644
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

Über den Komplex

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Das Hotel liegt in einem gesuchten Gebiet von Bat Yam, in der Nähe des Meeres, Straßenbahn, Geschäfte, Synagogen, Kinderspielplätze und Ha'atsmaout Avenue, Dieses Apartment bietet eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und familiärer Umgebung. Die Wohnung entwickelt eine Fläche von 95 m2 bewohnbar, komplettiert durch einen Balkon von 12 m2. Es besteht aus 4 Zimmern, darunter ein besonders geräumiges Mamad (Safe Room), eine Master-Suite mit Dusche und WC, sowie ein großes Badezimmer mit Badewanne. Das Wohnzimmer, hell und auf der Fassade gelegen, genießt eine Ausstellung Ost. Die Unterkunft verfügt auch über einen Parkplatz und einen unmittelbaren Eingang.

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