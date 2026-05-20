  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Projet raanana centre ville

Wohnquartier Projet raanana centre ville

Ra’anana, Israel
von
$3,78M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36830
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaMaapilim

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfernt: Die besten Schulen Stadtzentrum & Geschäfte Parks und Grünflächen Tägliche Beförderung und Dienstleistungen 3 Gebäude Standing Shop Moderne Architektur Außergewöhnliche Apartments: 2 Stück 3 Stück 4 Stück 5 Stück Ein Lebensumfeld von israelischen und französischsprachigen Familien. Warum hier investieren? • Prestigious Adresse in Raanana • Hohes Erbe Wert Projekt • einwandfreie Herstellerqualität • Starke Nachfrage nach Mieten und Weiterverkauf

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$543,780
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$615,600
Wohnviertel Penthouse de reve
Jerusalem, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,84M
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$5,61M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,78M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$3,33M
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direk…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Wohnviertel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
von
$5,66M
Zum Verkauf – Tour Meier, Tel-Aviv Entdecken Sie eine außergewöhnliche Wohnung in der renommierten Tour Meir, Symbol des Luxus im Herzen von Tel Aviv. Eine unvergleichliche Wohnumgebung mit Komfort, Eleganz und High-End-Services. Hauptmerkmale: Fläche: 148 m2 + 12 m2 Terrasse Boden 30 – …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Wohnviertel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aschkelon, Israel
von
$612,180
Gutes Angebot zu interessanten Preisen in der Nähe des neuen Kanyon der Marina, in der Nähe von Bussen und Geschäften
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen