Boni für Plattformpartner

Bedingungen und Voraussetzungen für die Unterbringung

Wir bieten Ihnen an, den Button mit dem Realting-Logo auf Ihrer Firmenwebseite zu platzieren, der zur Homepage der Plattform führt (https://realting.com/) und erhalten dafür einen einmaligen Bonus von 1000 Realtings, was 100 EUR entspricht, in Ihrem persönlichen Schrank. Dieser Bonus kann für kostenpflichtige Dienstleistungen der Plattform verwendet werden.

Die Reihenfolge, in der der Schaltflächencode platziert wird:

Der Code für die Schaltfläche sollte auf allen Seiten der Website oder auf der Startseite platziert werden;

Bei einer statischen Website (ohne Site Management System) wird der Schaltflächencode auf jeder Seite manuell platziert. Dazu müssen Sie sich per FTP mit der Website verbinden und den Code in jede HTML-Datei der Website einfügen. Natürlich muss dies sehr sorgfältig geschehen, um das Layout der Seiten nicht zu zerstören und die Website nicht zu beschädigen;

Auf einer Website mit dynamischem Code können die Schaltflächen auf zwei Arten platziert werden: über das Site Management System. Wenn dies bei der Entwicklung der Website vorgesehen war, sollte es ein Feld im Website-Kontrollzentrum («site admin») geben, in das Sie den Schaltflächencode einfügen und die Änderungen speichern können. Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie keinen FTP-Zugang zur Website benötigen; manuell in der Website-Vorlage. Dieser Ansatz ähnelt der Arbeit mit einer statischen Website. Sie müssen den Code lediglich manuell in einigen wenigen Dateien in der Vorlage der Website platzieren.



Im Falle von Vorlagen, die Anführungszeichen verwenden, denken Sie daran, dies auch mit Anführungszeichen im Code der Schaltfläche zu tun.

Das dürfen Sie nicht:

Verhindern Sie, dass Suchmaschinen den Code in irgendeiner Weise indizieren;

Ändern Sie die Adressen der Links, die im Code der Schaltfläche enthalten sind;

Ausblenden (unsichtbar machen) der Schaltfläche für Benutzer.

Achtung! Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie erfolgreich sind, wenden Sie sich besser an den technischen Kundendienst Ihrer Website.

Nachdem Sie alle notwendigen Maßnahmen durchgeführt haben, vergessen Sie nicht, die Funktionsfähigkeit Ihrer Website zu überprüfen. Vergewissern Sie sich auch, dass die Taste funktioniert. Klicken Sie dazu einfach darauf und gehen Sie zur Plattform Realting.com.

Der Button sollte während der gesamten Dauer Ihrer Zusammenarbeit mit der REALTING-Plattform auf der Website Ihres Unternehmens platziert werden.