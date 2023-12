Padangsambian, Indonesien

von €82,625

Kapitulation vor: 2024

Bauherr: ERA INVEST GROUP

Außerplanmäßige neue Villa von einem Entwickler auf der fabelhaften Insel Bali, Indonesien 🇮🇩 Das wundervolle Klima, die langen, schönen Strände, die einzigartige Kultur der Insel, die Schönheit der Gebäude und die Natur ziehen das ganze Jahr über Besucher an. Viele Menschen kommen hierher, um einen dauerhaften Wohnsitz zu haben. Dies ist eines der besten Angebote für eine neue Villa auf der Insel. Die Villa 80 m2 verfügt über zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer in der Küche, zwei Badezimmer und einen privaten Pool, der einen zentralen Platz in der Villa einnimmt. Immobilien sind jetzt sehr gefragt, die Preise sind noch nicht gestiegen, aber das ist eine Frage von sechs Monaten - mehreren Jahren Jetzt gibt es eine einzigartige Gelegenheit, x2 - x3 für Immobilieninvestitionen an diesem schönen Ort zu tätigen. Die Villa kann nach dem Bau weiterverkauft oder vermietet werden und erhält 23% pro Jahr. Die Villa wird mit vollem Finish, Sanitär, Landschaftsgestaltungselementen und gepflanzten Pflanzen ausgestattet sein. Möbel und Geräte sind nach Vereinbarung erhältlich. Unsere Firma ist bereit, Ihre Villa zu verwalten. Jede Form der Zahlung. Ferntransaktion ist möglich.