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Investition 120 m² in Gemeinde Polygyros, Griechenland
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Investition 120 m²
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Immobilien-Investitionsvillen auf Chalkidiki (Griechenland) Europäisches Goldenes Visum d…
$514,498
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