Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region der Ionischen Inseln
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studios in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
Resort-Apartments • Golden Visa • Lefkada, Ionisches Meer Moderne Studio-Apartments in ei…
$285,103
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region der Ionischen Inseln, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen