Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräume in Zentralmakedonien, Griechenland

;
gewerbeimmobilien
267
hotels
222
anlageimmobilien
21
2 immobilienobjekte total found
Büro 210 m² in Nea Fokea, Griechenland
Büro 210 m²
Nea Fokea, Griechenland
Fläche 210 m²
Ein einzigartiges Gewerbeobjekt ist im Herzen von Nea Fokea, Halkidiki verfügbar. Das Anwese…
$546,768
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Halkidiki Properties
Sprachen
English
Büro 42 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Büro 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen