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Langfristige Miete von Lager in Ghana

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1 immobilienobjekt total found
Warehouse for rent in Kasoa in Awutu Senya East Municipal District, Ghana
Warehouse for rent in Kasoa
Awutu Senya East Municipal District, Ghana
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
2-in-1 Lagerhaus zur MieteGeräumiges 2-in-1-LagerhausGroßer SpeicherplatzUmfasst ein Privatb…
$348
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