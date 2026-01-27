Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus mit Garten kaufen in Groß-Accra Region, Ghana

Accra
301
Dzorwulu
58
La
17
Sakumono
5
Zeig mehr
148 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: SP183This property is a 6 bedroom house for sale in Spintex. The property comes…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Property ID: EL310This is a 4 bedroom 4 unit development in East Legon. The property feature…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in La, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
La, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: LB050Diese schöne Unterkunft ist ein selbstgefertigtes Haus mit 4 Schlafzimmer…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Haus 2 Schlafzimmer in Dome, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Dome, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
EIGENSCHAFT ID: OSK055Diese Unterkunft ist eine Maisonette mit 2 Schlafzimmern (. Alle Schla…
$80,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 6 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: OSK201This is a 6 bedroom house with 1 boy’s quarters selling at Oyarifa – Spec…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Dzorwulu, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Dzorwulu, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: DZ079This property is a collection of 3 Bedroom Townhouses and staff quarters i…
$550,000
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
EIGENTUMS-ID: SP115Diese Unterkunft verfügt über 2 Hauptgebäude auf einer 100 "x 80" -Verbin…
$220,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Dzorwulu, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Dzorwulu, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: This property is a 3 bedroom detached townhouse located in the Airport Resident…
$2,300
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Haus 3 Schlafzimmer in Legon, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Legon, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EIGENTUMS-ID: EL194Diese Unterkunft ist ein freistehendes Stadthaus mit 3 Schlafzimmern und …
$400,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: TR014Diese luxuriöse Unterkunft ist ein möbliertes Haus mit 5 Schlafzimmern im…
$1,000,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
This collection of properties are 3,4 & 5 bedroom detached houses in a gated community devel…
$150,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: AR057Diese Unterkunft ist eine Enklave von 14 vollständig freistehenden Stadth…
$4,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENSCHAFT ID: OSK011Diese schöne Entwicklung ist ein beträchtliches Stadthaus mit 4 Schlaf…
$165,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
PROPERTY ID: AH024This property is a fully furnished luxury 5 bedroom Mansion with 3 bedroom…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: AH001This property is a 3 bedroom self-compound house with a 1 bedroom en-suite…
$330,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in La, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
La, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: CS076This is a 4 bedroom house with 2 bedroom staff quarters for rent in Canton…
$4,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: AB081This is a newly built 4 bedroom house with 1 boy’s quarters selling in Abe…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: LA024This development comprises of 3 and 4 bedroom self-compound house with 1 b…
$290,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: OSK220Diese Unterkunft ist ein Haus mit 4 Schlafzimmern, das sorgfältig in ein…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in La, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
La, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: AH011This development consists of 4 units of 4 bedrooms luxurious townhouse on …
$4,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EIGENTUMS-ID: LA091Diese Unterkunft ist eine Wohnanlage mit 3 und 4 Schlafzimmern, einer Ter…
$245,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
PROPERTY ID: EL327This property is a 5 bedroom house for sale in East Legon. The building is…
$650,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: EA020This upcoming development comprises of comprise of about 40 semi-detached …
$350,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
PROPERTY ID: AH017This is a 5 bedroom large modern house located in the Airport Hills Commun…
$4,500
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
PROPERTY ID: WL016This property is a newly-built 5 bedroom self-compound house located in th…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EIGENTUMS-ID: AD019Dies ist eine Sammlung von Häusern mit 3,4 und 5 Schlafzimmern und Jungen…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: SP240This is a single-storey 4 bedroom house selling at Spintex, Community 17. …
$200,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Accra, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Accra, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID:TRO47This house is a 3 bedroom house with 1 boy’s quarters located in Trasacco. …
$500,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Groß-Accra Region, Ghana

