Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. West Coast Region
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in West Coast Region, Gambia

3 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Sukuta, Gambia
Haus 5 zimmer
Sukuta, Gambia
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/2
Kololi Sands Wohnung ist mehr als nur eine Miete - es ist ein Lebensstil. In einem der pulsi…
$4,112
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
6-Zimmer-Villa in Tujereng, Gambia
6-Zimmer-Villa
Tujereng, Gambia
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 2/2
Willkommen in der Villa Sirah, einer außergewöhnlichen Residenz, die Luxus lebt entlang der …
$4,434
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights in Sukuta, Gambia
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Gambia
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in West Coast Region, Gambia

mit Meerblick
mit Schwimmbad