Häuser in Kanifing, Gambia

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Serrekunda, Gambia
Haus 8 zimmer
Serrekunda, Gambia
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/2
ABC Real Estate bietet Ihnen diese Immobilie für diejenigen, die in der Nähe von allen Einzu…
$138,480
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Kanifing, Gambia

