Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Restaurant, Café

Restaurants in Gambia

gewerbeimmobilien
4
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 1 000 m² in Brikama, Gambia
Restaurant, Café 1 000 m²
Brikama, Gambia
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/1
Salagie, Bestimmt eines der wichtigsten Wohnorte Gambia, bietet vier atemberaubende neu unte…
$50,241
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen