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Wohnimmobilien in Yvelines, Frankreich

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Herrenhaus 12 zimmer in Versailles, Frankreich
Herrenhaus 12 zimmer
Versailles, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in der renommierten Stadt (78430), nur 20 Minuten…
$2,10M
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Haus 30 zimmer in Chemin de Bluche, Frankreich
Haus 30 zimmer
Chemin de Bluche, Frankreich
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 7 000 m²
Das Millemont Castle ist ein Meisterwerk der französischen Geschichte 45 Minuten von Paris e…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Plaisir, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Plaisir, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 5
Wohnsiedlung – Yvelines, Ile-de-France, Frankreich
$257,990
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Immobilienangaben in Yvelines, Frankreich

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