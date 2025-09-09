Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Uusimaa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Villen am See in Uusimaa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Vasarankyla, Finnland
Villa 4 zimmer
Vasarankyla, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$139,212
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Uusimaa, Finnland

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen