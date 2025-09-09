Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Uusimaa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Uusimaa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Porvoo sub region, Finnland
Villa 5 zimmer
Porvoo sub region, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
