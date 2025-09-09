Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Uusimaa, Finnland

4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Porvoo sub region, Finnland
Villa 5 zimmer
Porvoo sub region, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
$475,468
Villa 4 zimmer in Vasarankyla, Finnland
Villa 4 zimmer
Vasarankyla, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
$139,212
$139,212
$139,212
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 zimmer in Tuusula, Finnland
Villa 3 zimmer
Tuusula, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/2
$203,142
$203,142
$203,142
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Villa
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Schlafräume 5
Fläche 560 m²
Die historisch relevante Villa ist eine Luxusvilla, die vom Architekten Erik Lindroos entwor…
$4,57M
$4,57M
Immobilienangaben in Uusimaa, Finnland

mit Garage
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
