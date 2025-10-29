Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Turku sub region, Finnland

Turku
19
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Turku sub region, Finnland
Wohnung 5 zimmer
Turku sub region, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/3
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$184,160
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
