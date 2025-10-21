Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Lieto, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Lieto, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Lieto, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$160,954
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 2 zimmer in Lieto, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Lieto, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 5/6
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$151,414
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
