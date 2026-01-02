Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Kouvola sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland in Kouvola sub region, Finnland
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland
Kouvola sub region, Finnland
Fläche 531 m²
Etagenzahl 3
Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein gepflegtes, kleines Wohn-Apartment-Gebäude in de…
$109,112
