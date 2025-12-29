Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ecuador
  3. Cumbaya
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Cumbaya, Ecuador

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in La Primavera, Ecuador
Wohnung 2 zimmer
La Primavera, Ecuador
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/4
Luxus-Wohnung zum Verkauf in Cumbayá, Quito, Ecuador, befindet sich in der exklusiven Vista …
$247,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 7 zimmer in Cumbaya, Ecuador
Wohnung 7 zimmer
Cumbaya, Ecuador
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Stockwerk 1/8
Genießen Sie das Beste von Quito's Cumbaya Nachbarschaft in diesem atemberaubenden neuen Woh…
$360,000
Immobilienagentur
