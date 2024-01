Die “ Tower Group ” ist ein Kinderunternehmen der Entwicklungsgruppe “ Gza ”, einem Unternehmen mit 15 Jahren solider Erfahrung im Bereich Entwicklung.

“ Die Tower Group ” hat eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten erfolgreich abgeschlossen:

“ Batumi Central ” – Ein Eisenbahnkomplex, in dem 2021 eine Niederlassung der internationalen Hotelkette Holiday Inn Express untergebracht sein wird. Der Hotelkomplex “ Chateau Kvirike ” – Ein Hotelkomplex auf einem 6 Hektar großen Grundstück mit eigenem Restaurant, Keller, Konferenz- und Bankettsälen, Bars und Pools, alles in einer einzigartigen Freizeitzone.

Der Hotelkomplex “ Kvirike Hills ” – Ein Hotelkomplex auf dem Berggipfel, der aus 20 einzigartig gestalteten Cottages, einer fertiggestellten Infrastruktur und einer Perspektive besteht, um eines der heißesten Skigebietziele der Zukunft zu werden. Unser Unternehmen besitzt eines der am meisten verehrten Projekte in Bezug auf die Unterbringung, Eindämmung und Wartung von Transit- / Frachtfahrzeugen und Autoparks innerhalb der Grenze – Ein Autopark mit organisierter Infrastruktur. Innerhalb der vielen Erfolge des Unternehmens ist das “ -Haus in Old Batumi ”, eines der bemerkenswertesten, das darauf abzielt, die Retro-Infrastruktur der Stadt ästhetisch nachzuahmen.

Mit mehrjähriger Erfahrung im Entwicklungsgeschäft Investieren Sie in Ihre Zukunft.