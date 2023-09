Tschirtschik, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2025

Heute möchten wir Ihnen kurze Informationen über den Bauprozess des LCD “ CHINARA PARK ” geben Die Stärke des Fundaments hängt von vielen Faktoren ab! In der Anfangsphase des Baus spielt die Qualität der Materialien, aus denen das Fundament und der Rahmen des Gebäudes bestehen, eine besonders wichtige Rolle. Während des Baus des Komplexes verwenden wir nur hochwertige Verstärkung! Der lang erwartete Verkaufsstart der Wohnungen "CHINARA PARK " Das neue Gebäude "CHINARA PARK" kündigt den Verkaufsstart an und bietet Apartments zu erschwinglichen Preisen, bequeme Parkplätze für die Bewohner sowie Bedingungen für ein komfortables Leben Wir schaffen einen Traum und bieten Ihnen an, ihn in die Realität umzusetzen