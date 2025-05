Über den Entwickler

ElyBay ist ein einzigartiger Apartmentkomplex der Premiumklasse, direkt in erster Reihe an der Ostseeküste gelegen. Es ist nicht nur ein Wohnort am Meer – es ist ein Lebensstil.

Moderne Architektur, Panoramafenster, durchdachte Grundrisse und beeindruckende Ausblicke schaffen eine Atmosphäre von Geborgenheit und Inspiration.

Auf dem abgeschlossenen, bewachten Gelände finden Sie alles für ein komfortables Leben und erholsame Freizeit: Restaurants, Cafés, ein Fitnessstudio, Spiel- und Sportplätze, Spazierwege sowie eine eigene Hausverwaltung, die sich um alle Serviceanliegen kümmert.

ElyBay bietet: