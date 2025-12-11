  1. Realting.com
Hubloc

Epidavrou 14 4040 limassol cyprus
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
2004
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English
Webseite
www.hubloc .com.cy
Über den Entwickler

Hubloc ist ein Immobilienentwicklungsunternehmen, das einen hohen Ruf für die Bereitstellung eines Qualitätsservice auf Timr und zu einem wettbewerbsfähigen Preis hat.

Wir sind stolz darauf, in allen Aspekten der Immobilienentwicklung fachkundige Erfahrungen zu machen und dies zusammen mit unserem umfangreichen Wissen.

Unsere Projektpartner sind eine breite Gruppe von Profesionals zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige Projekte im Zeit- und Whithin-Haushalt zu liefern.

Mit unserer Erfahrung haben wir Beziehungen zu den meisten Händlern und Speialisten Lieferanten und Firmen aufgebaut.

Wir verpflichten uns, Projekte für eine breite Palette von Kunden-von kleinen privaten Entwicklungen bis zu großen Goverment-Projekten durchzuführen.

Dienstleistungen

-Property Development

- Dienstleistungen

-Renovierung

- Schlüsselverträge ändern

- Investitionen

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 05:43
(UTC+2:00, Asia/Nicosia)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
