Edelweiss Saryap Insaat LTD ist ein führendes Bauunternehmen in Zypern. Geleitet von unseren Prinzipien führen wir unser Geschäft, dem wir uns leidenschaftlich verpflichtet fühlen, und bemühen uns, eine moderne Vielfalt privilegierter Residenzen in unserer Region, Stadt und unserem Land zu bauen. Mit der Idee, das Konzept von Bau und Zoll in Zypern radikal zu ändern, bietet Saryap mit seinen menschenfreundlichen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Projekten einen Mehrwert für die zyprische Wirtschaft und das menschliche Leben, und will ein Vorbildunternehmen werden. Nachdem die Türkei und SARYAPI Projekte in verschiedenen Städten der Welt durchgeführt und 25 Jahre im Baugewerbe verbracht haben, sind sie weiterhin Pioniere von edecektir.b. Markenprojekte.