Die Büros unserer Agentur ZULU VIP befinden sich in Batumi, Georgia. Unser Unternehmen verkauft spezielle Projekte auf der ersten Linie des Meeres. Die Immobilienbranche wächst in dieser Region weiter. Die Regierung unterstützt diese Branche, reagiert schnell auf die Registrierung von Immobilien im Standesamt und überträgt Immobilienrechte in weniger als einer Stunde an Käufer. Ein attraktiver Faktor für Wohnungskäufer in Batumi ist, dass sie folgende Vorteile haben: keine kommunalen Steuern, niedrige Zölle für Wasser, Gas und Strom.