Über den Entwickler

A & D Real Estate, opgericht in 2021 door twee Russische ondernemers, heeft zich snel gevestigd als een betrouwbare partner voor investeerders en huiseigenaren in Dubai. In samenwerking met de beste vastgoedontwikkelaars van de stad biedt A & D toegang tot de beste eigendommen en exclusieve investeringsmogelijkheden. In een markt die overladen is met keuzes, ervaren klanten vaak verwarring en onzekerheid bij het kiezen van het juiste vastgoed. A & D Real Estate zet zich in om deze mist te verwijderen en biedt duidelijkheid door zorgvuldig samengestelde, op maat gemaakte selecties die aansluiten bij de doelen en voorkeuren van elke klant. Hun expertise zorgt voor moeiteloze, zelfverzekerde en geïnformeerde vastgoedbeslissingen.