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Business zum Verkauf in China

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1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 520 m² in Hefei, China
Fertiges Geschäft 520 m²
Hefei, China
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 520 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein Mini-Hotel, in der Stadt Bar, im Grünen Gürtel. Die Entfernung zum Meer betr…
$1,29M
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