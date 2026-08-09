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Wohnungen mit Garage in Valparaiso Region, Chile

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Vina del Mar
11
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 2 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/8
Kompaktwohnung an der Pazifikküste mit einer Fläche von 40,15 Quadratmetern. in der 7. Etage…
$204,030
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Eigenschaftstypen in Valparaiso Region

1 Zimmer

Immobilienangaben in Valparaiso Region, Chile

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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