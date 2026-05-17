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Wohnungen mit Swimmingpool in Valparaiso Region, Chile

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Vina del Mar
10
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 2 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 2 Gebäuden, die mitModerne Technologien nutzen, fertige Apartmen…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 1 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 27
Apartments im Zentrum von Viña del Mar 1 + 1 mit einer Fläche von 40,8 Quadratmetern. mit ei…
$119,300
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Eigenschaftstypen in Valparaiso Region

1 Zimmer

Immobilienangaben in Valparaiso Region, Chile

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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