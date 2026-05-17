Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Chile
  3. Valparaiso Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Valparaiso Region, Chile

;
Vina del Mar
10
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Vina del Mar, Chile
Wohnung 1 zimmer
Vina del Mar, Chile
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 27
Apartments im Zentrum von Viña del Mar 1 + 1 mit einer Fläche von 40,8 Quadratmetern. mit ei…
$119,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Valparaiso Region

1 Zimmer

Immobilienangaben in Valparaiso Region, Chile

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen