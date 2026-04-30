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Hotel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Khan Daun Penh, Kambodscha
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$125,000
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ID: 35240
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Daun Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    46

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ Hotelinvestitionen in Phnom Penh 🏙✨

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) ist ein Premium-Hotel-Residential-Projekt im renommiertesten Bezirk Phnom Penh — BKK1.

Die Entwicklung arbeitet unter der internationalen Marke Wyndham Garden, Teil der Wyndham Hotels & Resorts (95 Länder, 9000+ Hotels), wodurch hohe Servicestandards und Investorenvertrauen gewährleistet werden.

📅 Abschluss: Q3 2026

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📍 Lage — BKK1 (Prime District)

Auf der Straße 322 im Herzen der Stadt:

🏛 Botschaften und Behörden
🏦 Finanzinstitute
🍽 Restaurants und Cafés
🛍 AEON Mall
🏙 Unabhängigkeitsdenkmal

Dies ist der höchste Mietbedarf in Phnom Penh.

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🏡 Projektübersicht

• 46 Etagen
• 459 Einheiten
• Gerätetypen: Studios, 1BR, 2BR, bis zu 4BR Residenzen

Konzept: 5★ Hotelleben + Anlageimmobilie.

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🌴 5 Einrichtungen

🍽 4 Restaurants
🧖 SPA & Wellness
🏋️ Fitnesscenter
🏊 Infinity Pool
🍸 Himmelsleiste
🌿 Gärten & Lounge-Bereiche
🎉 Funktion Zimmer
🍷 Weinstube

Ein echtes Lifestyle-Ökosystem mit Hotel-Level-Services.

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🤖 Smart Living (DOWHAT System)

Jede Einheit verfügt über intelligente Steuerung:

📱 Klima, Beleuchtung, Sicherheit
🧹 Haushaltsdienstleistungen
🍽 Zimmerservice
🤖 Roboterführung

Gesteuert über In-Zimmer-Tablet — volle Hotelintegration.

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🛎 Dienstleistungen rund um die Uhr

✔ Zimmerservice
✔ Reinigung
✔ Taxi & Concierge
✔ Wartung

Lebenserfahrung: wie ein 5★ Hotel in Ihrem eigenen Anwesen.

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🏗 Oberflächen und Qualität

Premium-Marken:

• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz

Eigenschaften:

✨ Marmorfliesen
✨ Flachverglasung
✨ Smart Toiletten
✨ voll möbliert (Wyndham Standard)

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💰 Preise und Rabatte

• ab $125.000
• Rabatte: 10% – 15%
• bis zu 18% für volle Zahlung

Kundenspezifische Angebote verfügbar.

📈 Garantierte Mietrückgabe (GRR)

✔ 6% für 10 Jahre
✔ 7% für 5 Jahre
✔ 8% für 3 Jahre

Offizielle Wyndham-unterstützte Verträge.

💳 Zahlungspläne

Option 1 (-10%):
• 30% Anzahlung
• 20% Ratierung (12 Monate)
• 50% der Fertigstellung

Option 2 (-15%):
• 50% Anzahlung
• 40% Installation
• 10% nach Fertigstellung

Option 3:
• 100% Zahlung → -18%

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💼 Warum dieses Projekt?

✔ Standort BKK1
✔ internationale Marke Wyndham
✔ 5★ Hotelkonzept
✔ starke Mietnachfrage
✔ garantierte Einkommensoptionen

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Wyndham Garden BKK1 ist mehr als Immobilien.
Es ist ein Premium-Investitionsprodukt und Luxus-Lifestyle in Phnom Penh. ✨

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Khan Daun Penh, Kambodscha

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