Hotel Wyndham Garden BKK1 (UC-88)

Wyndham Garden BKK1 (UC-88) — 5★ Hotelinvestitionen in Phnom Penh 🏙✨
Wyndham Garden BKK1 (UC-88) ist ein Premium-Hotel-Residential-Projekt im renommiertesten Bezirk Phnom Penh — BKK1.
Die Entwicklung arbeitet unter der internationalen Marke Wyndham Garden, Teil der Wyndham Hotels & Resorts (95 Länder, 9000+ Hotels), wodurch hohe Servicestandards und Investorenvertrauen gewährleistet werden.
📅 Abschluss: Q3 2026
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📍 Lage — BKK1 (Prime District)
Auf der Straße 322 im Herzen der Stadt:
🏛 Botschaften und Behörden
🏦 Finanzinstitute
🍽 Restaurants und Cafés
🛍 AEON Mall
🏙 Unabhängigkeitsdenkmal
Dies ist der höchste Mietbedarf in Phnom Penh.
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🏡 Projektübersicht
• 46 Etagen
• 459 Einheiten
• Gerätetypen: Studios, 1BR, 2BR, bis zu 4BR Residenzen
Konzept: 5★ Hotelleben + Anlageimmobilie.
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🌴 5 Einrichtungen
🍽 4 Restaurants
🧖 SPA & Wellness
🏋️ Fitnesscenter
🏊 Infinity Pool
🍸 Himmelsleiste
🌿 Gärten & Lounge-Bereiche
🎉 Funktion Zimmer
🍷 Weinstube
Ein echtes Lifestyle-Ökosystem mit Hotel-Level-Services.
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🤖 Smart Living (DOWHAT System)
Jede Einheit verfügt über intelligente Steuerung:
📱 Klima, Beleuchtung, Sicherheit
🧹 Haushaltsdienstleistungen
🍽 Zimmerservice
🤖 Roboterführung
Gesteuert über In-Zimmer-Tablet — volle Hotelintegration.
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🛎 Dienstleistungen rund um die Uhr
✔ Zimmerservice
✔ Reinigung
✔ Taxi & Concierge
✔ Wartung
Lebenserfahrung: wie ein 5★ Hotel in Ihrem eigenen Anwesen.
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🏗 Oberflächen und Qualität
Premium-Marken:
• Franke
• Duravit
• Hansgrohe
• Axent
• Aquatiz
Eigenschaften:
✨ Marmorfliesen
✨ Flachverglasung
✨ Smart Toiletten
✨ voll möbliert (Wyndham Standard)
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💰 Preise und Rabatte
• ab $125.000
• Rabatte: 10% – 15%
• bis zu 18% für volle Zahlung
Kundenspezifische Angebote verfügbar.
📈 Garantierte Mietrückgabe (GRR)
✔ 6% für 10 Jahre
✔ 7% für 5 Jahre
✔ 8% für 3 Jahre
Offizielle Wyndham-unterstützte Verträge.
💳 Zahlungspläne
Option 1 (-10%):
• 30% Anzahlung
• 20% Ratierung (12 Monate)
• 50% der Fertigstellung
Option 2 (-15%):
• 50% Anzahlung
• 40% Installation
• 10% nach Fertigstellung
Option 3:
• 100% Zahlung → -18%
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💼 Warum dieses Projekt?
✔ Standort BKK1
✔ internationale Marke Wyndham
✔ 5★ Hotelkonzept
✔ starke Mietnachfrage
✔ garantierte Einkommensoptionen
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Wyndham Garden BKK1 ist mehr als Immobilien.
Es ist ein Premium-Investitionsprodukt und Luxus-Lifestyle in Phnom Penh. ✨