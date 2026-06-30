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Wohnung mit Garten kaufen in Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasilien

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Rio de Janeiro
169
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
169
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/9
Ein Studio mit einem garantierten Einkommen von 41,3 Quadratmetern in einem neuen Komplex in…
$169,585
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Eigenschaftstypen in Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasilien

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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