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Wohnung mit Garten kaufen in Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brasilien

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Regiao Imediata de Sao Paulo
14
São Paulo
12
2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 2 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/20
Ungewöhnliches Studio 39 Quadratmeter. in einer der lebhaften Gegenden der Stadt São Paulo, …
$119,245
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Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/27
Wir bieten Wohnungen von Studios bis 2+1 bereits in einem fertigen Komplex zum Wohnen und zu…
$110,000
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Eigenschaftstypen in Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo

1 Zimmer

Immobilienangaben in Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brasilien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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