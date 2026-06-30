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Duplexes in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien

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Rio de Janeiro
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17 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 345 m²
Stunning renovierte Duplex von 345 m2 mit Terrasse, Jacuzzi und 3 Suiten - Barra In Barra d…
$770,861
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Fläche 254 m²
Duplex zum Verkauf mit privatem Pool in Copacabana - Posto 6 - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie…
$576,219
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 625 m²
Triplex Penthouse zu verkaufen - Lagoa Blick in Ipanema - 4 Schlafzimmer - 625 m2 Entdecken…
$3,01M
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Value OneValue One
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 412 m²
Duplex im Meer Projekt zum Verkauf - Ipanema - 3 Schlafzimmer - Projekt VIE Balassiano Inve…
$8,91M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Fläche 263 m²
Duplex Penthouse zum Verkauf - Av. Atlântica, Posto 5 - Copacabana - 4 Schlafzimmer Entdeck…
$1,73M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 392 m²
Geräumiges Duplex-Penthouse in Gávea zu renovieren - 3 Schlafzimmer Dieses geräumige Duplex…
$1,35M
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TekceTekce
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
120 m2 Duplex zum Verkauf in Copacabana - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses herrliche Dup…
$346,888
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Magnificent Triplex mit Pool zum Verkauf in Lagoa - 5 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses her…
$2,09M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
INVESTOR SPEZIAL: High-End Wohnung zum Verkauf in Ipanema, Arc Ipanema, entwickelt von der …
$888,951
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Fläche 86 m²
OUI Ipanema ist eine herrliche Anlage von 39 Wohnungen im Herzen des Stadtteils Ipanema. Nur…
$540,045
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Duplex mit Terrassen zum Verkauf in Copacabana - Posto 4 - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie die…
$230,295
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
RIO Signature Residence & SPA ist ein herrlicher 31-Wohnungskomplex im Herzen der Ipanema-Vi…
$1,56M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
175 m2 Duplex mit Pool zum Verkauf - Lagoa - 3 Schlafzimmer Entdecken Sie dieses atemberaub…
$664,868
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
OUI Ipanema ist eine herrliche Anlage von 39 Wohnungen im Herzen des Stadtteils Ipanema. Nur…
$553,400
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
OUI Ipanema ist eine herrliche Anlage von 39 Wohnungen im Herzen des Stadtteils Ipanema. Nur…
$513,549
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 143 m²
Renoviertes und modernes Duplex im Herzen von Leblon - 4 Suiten Entdecken Sie dieses hervor…
$1,13M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasilien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 280 m²
Erstaunliches Duplex mit Meerblick zum Verkauf in Copacabana - 4 Schlafzimmer Entdecken Sie…
$1,31M
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