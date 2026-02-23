Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Brasilien

1 immobilienobjekt total found
HOUSE FOR RENT in Sitio do Conde, Brasilien
HOUSE FOR RENT
Sitio do Conde, Brasilien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
FOR RENT: A house in Sítio do Conde, north coast of Bahia (180 km from Salvador Internationa…
$413
pro Monat
MwSt.
Privatverkäufer
Sprachen
English, Portugues
