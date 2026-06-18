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Cottages mit Garage in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Samahvalavicy, Belarus
Ferienhaus
Samahvalavicy, Belarus
Fläche 183 m²
Gemütliches Ferienhaus von 182,7 m2 mit einem Wintergarten im Zentrum von Samokhvalovichi (1…
$289,122
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Immobilienangaben in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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