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Häuser mit Swimmingpool in Putryskauski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Putryski, Belarus
Haus
Putryski, Belarus
Fläche 77 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Wohnhaus mit Bad in ag. Reisende der Region Grodno mit einem Gru…
$105,000
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Immobilienangaben in Putryskauski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
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