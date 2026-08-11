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Wohnimmobilien in Nairi community, Armenien

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3 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges Einfamilienhaus zum Verkauf im Stadtteil Mush, Kotayk marz, Gemeinde Kasak…
$240,000
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Herrenhaus 5 zimmer in Zoravan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Zoravan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der 1. Straße, Kotayk Marz, Gemeinde …
$170,000
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Herrenhaus 3 zimmer in Proshyan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Proshyan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
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Immobilienangaben in Nairi community, Armenien

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