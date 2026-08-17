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Wohnimmobilien in Provinz Kotajk, Armenien

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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Wohnung 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 7/9
A 4-room apartment for sale, in the city of Yerevan, in the Mayak district of Nor-Nork admin…
$170,000
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Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges Einfamilienhaus zum Verkauf im Stadtteil Mush, Kotayk marz, Gemeinde Kasak…
$240,000
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Wohnung 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Wohnung 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
For sale: 4-room apartment, city Yerevan, Nor-Nork administrative district, on Bagrevand str…
$165,000
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 5 zimmer in Jrvej, Armenien
Wohnung 5 zimmer
Jrvej, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/5
5-room apartment for sale, on Kochinyan street, Kotayk marz, Jrvezh community, with an area …
$170,000
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Herrenhaus 3 zimmer in Proshyan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Proshyan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
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Herrenhaus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk No…
$250,000
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LDV InvestLDV Invest
Herrenhaus 6 zimmer in Arzakan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Arzakan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
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Herrenhaus 3 zimmer in Dzoraghbyur, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Dzoraghbyur, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 246 m²
Etagenzahl 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
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Herrenhaus 5 zimmer in Arinj, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Arinj, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht ein dreistöckiges Haus in der Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Avan, Bezirk…
$355,000
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Herrenhaus 5 zimmer in Dzoraghbyur, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Dzoraghbyur, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Landhaus im Kotayk-Gebiet, Gemeinde Dzoraghbyur, Amarano…
$237,000
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Herrenhaus 5 zimmer in Zoravan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Zoravan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der 1. Straße, Kotayk Marz, Gemeinde …
$170,000
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Immobilienangaben in Provinz Kotajk, Armenien

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